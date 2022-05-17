Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), это не повлияет на её присутствие в регионе, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Заявление об этом глава МИД Сергей Лавров в ответ на враждебные действия направил министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат совета в Стокгольме.

Как напомнил МИД, в нарушение правила консенсуса Россия была «отстранена» от работы и проектов СГБМ. Также было «приостановлено» участие Белоруссии в качестве наблюдателя в совете.

«Одновременно в Федеральном собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря», — сообщило министерство.

Попытки вытеснить Россию с Балтики «обречены на провал», подчеркнули в Москве.

«Западные страны — будем называть вещи своими именами — монополизировали совет в своих конъюнктурных целях, строят планы наладить его работу в ущерб российским интересам», — констатировал МИД.

В апреле российская сторона досрочно прекратила свои полномочия в СПЧ ООН.