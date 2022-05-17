Лавров: с приходом нового правительства Германия утратила признаки самостоятельности
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- © Michael Kappeler/DPA
«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», — сказал он.
По мнению министра, в Евросоюзе, вероятно, только президент Франции Эммануэль Макрон «ещё пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза».
«Я уверен, что им это не позволят», — подчеркнул Лавров.
Евросоюз всё больше срастается с Североатлантическим альянсом, добавил глава МИД.
В марте Сергей Лавров отметил, что Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США.