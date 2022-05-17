Лавров: с приходом нового правительства Германия утратила признаки самостоятельности

Германия с приходом канцлера Олафа Шольца и нынешнего правительства утратила последние признаки самостоятельности, считает глава МИД России Сергей Лавров.

«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», — сказал он.

По мнению министра, в Евросоюзе, вероятно, только президент Франции Эммануэль Макрон «ещё пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза».

«Я уверен, что им это не позволят», — подчеркнул Лавров.

Евросоюз всё больше срастается с Североатлантическим альянсом, добавил глава МИД.

В марте Сергей Лавров отметил, что Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США.