В Японии не планируют строительство новых АЭС

Несмотря на нарастающее беспокойство по поводу энергетической безопасности в Японии, строительство новых атомных электростанций не планируется. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«На данном этапе мы намерены приложить все силы к наиболее эффективному использованию уже имеющихся мощностей, в том числе в сфере атомной энергетики, с учётом, в частности, воздействия кризиса вокруг Украины», — сказал Хагиуда, отвечая на вопрос о перспективах строительства новых АЭС.

При этом Министерство экономики, торговли и промышленности окажет поддержку теоретическим разработкам в конструировании атомных энергетических установок новых типов.

Ранее сообщалось, что в Японии могут возобновить работу АЭС для снижения зависимости от российского газа.