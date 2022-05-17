В Японии не планируют строительство новых АЭС
- AP
«На данном этапе мы намерены приложить все силы к наиболее эффективному использованию уже имеющихся мощностей, в том числе в сфере атомной энергетики, с учётом, в частности, воздействия кризиса вокруг Украины», — сказал Хагиуда, отвечая на вопрос о перспективах строительства новых АЭС.
При этом Министерство экономики, торговли и промышленности окажет поддержку теоретическим разработкам в конструировании атомных энергетических установок новых типов.
Ранее сообщалось, что в Японии могут возобновить работу АЭС для снижения зависимости от российского газа.