Володин сообщил о решении России выйти из Парламентской конференции Балтийского моря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятом решении выйти из Парламентской конференции Балтийского моря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По словам Володина, соответствующее решение было принято на заседании Совета Госдумы.

Постоянными участниками конференции являются, кроме России, парламенты ФРГ, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.

В сообщении отмечается, что с членами парламентов большинства указанных государств у России на сегодняшний день «нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам».

«Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто подрывает базовые принципы конференции и использует её для нападок на Россию», — подчеркнул Володин.

В апреле Володин заявил, что Совет Госдумы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик.