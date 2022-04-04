Володин заявил о создании в Госдуме депутатских групп по связям с парламентами ДНР и ЛНР

Совет Госдумы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Совет Государственной думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким», — написал Володин в Telegram.

По его словам, «необходимо, используя парламентское измерение, развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества».

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