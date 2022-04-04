Володин заявил о создании в Госдуме депутатских групп по связям с парламентами ДНР и ЛНР
- РИА Новости
«Совет Государственной думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким», — написал Володин в Telegram.
По его словам, «необходимо, используя парламентское измерение, развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества».
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Подробнее — в материале RT.