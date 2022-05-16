Парламент Венгрии переизбрал Орбана главой правительства

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Парламент Венгрии переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана главой правительства страны.
Парламент Венгрии переизбрал Орбана главой правительства
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на трансляцию.

За переизбрание Орбана проголосовали 133 депутата, против — 27 депутатов. 

В начале мая президент Венгрии Янош Адер попросил Виктора Орбана сформировать новое правительство.

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