Парламент Венгрии переизбрал Орбана главой правительства

Парламент Венгрии переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана главой правительства страны.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на трансляцию.

За переизбрание Орбана проголосовали 133 депутата, против — 27 депутатов.

В начале мая президент Венгрии Янош Адер попросил Виктора Орбана сформировать новое правительство.