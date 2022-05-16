В Кремле назвали наглым поведением отношение спецслужб США к российским дипломатам

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В Кремле считают наглым поведение спецслужб США по отношению к сотрудникам посольства России в Соединённых Штатах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали наглым поведением отношение спецслужб США к российским дипломатам
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, в адрес сотрудников посольства России в США поступают угрозы, а некоторых российских дипломатов пытаются подтолкнуть к предательству.

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