Посол Антонов: спецслужбы США пытаются подтолкнуть российских дипломатов к предательству

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В адрес сотрудников посольства России в США поступают угрозы, заявил российский посол Анатолий Антонов. По его словам, российских дипломатов пытаются подтолкнуть к предательству.
Посол Антонов: спецслужбы США пытаются подтолкнуть российских дипломатов к предательству
  • AP

«В принципе, наше посольство работает во враждебной среде. Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции. Имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы», — сказал дипломат в эфире «Соловьёв Live».

Он также подчеркнул, что деятели американских спецслужб «фланируют вокруг российского посольства», раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления контактов и сотрудничества.

«На мобильные телефоны, номера поступают целенаправленные рассылки, объявления с адресами спецслужб и приглашениями откликнуться на эти обращения. Ужас в том, что известные политики, которых я раньше уважал, высоко ценил их знания, публикуют призывы в крупных американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, Владимир Рудольфович, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», — заявил посол России в США.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заграничные страны не смогли найти предателей среди российских дипломатов.

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