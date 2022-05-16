Яровая: Украина и США пять лет давали ложные сведения о выполнении конвенции по биооружию

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Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Украина и США пять лет предоставляли ложные сведения о выполнении конвенции по биооружию.
Яровая: Украина и США пять лет давали ложные сведения о выполнении конвенции по биооружию
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает ТАСС.

«Мною просмотрены доклады (как реализуются требования конвенции. — RT) за последние пять лет. Уже сейчас можно говорить, что мы устанавливаем факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации», — сказала она.

Яровая уточнила о полном сокрытии информации о биологических программах, которые реализуются при поддержке МО США на Украине.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США умышленно блокируют попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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