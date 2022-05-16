Косачёв: Россия инициирует на площадке ООН расследование работы биолабораторий США

Россия планирует инициировать на площадке ООН расследование по нарушению конвенции о запрете разработки биооружия, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Константин Косачёв.

Во время заседания комиссии он поблагодарил МИД за его деятельность на внешнеполитических площадках, включая США, в частности в Нью-Йорке.

«Речь идёт о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано своё международное расследование в полном соответствии с 5-й и 6-й статьями конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями», — сказал Косачёв, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты умышленно блокируют попытки укрепить режим конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.