Косачёв: Россия инициирует на площадке ООН расследование работы биолабораторий США

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Россия планирует инициировать на площадке ООН расследование по нарушению конвенции о запрете разработки биооружия, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Константин Косачёв.
Косачёв: Россия инициирует на площадке ООН расследование работы биолабораторий США
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Во время заседания комиссии он поблагодарил МИД за его деятельность на внешнеполитических площадках, включая США, в частности в Нью-Йорке.

«Речь идёт о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано своё международное расследование в полном соответствии с 5-й и 6-й статьями конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями», — сказал Косачёв, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты умышленно блокируют попытки укрепить режим конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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