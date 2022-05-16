Рябков: Россия попала в «корень проблемы», представив данные по биолабораториям на Украине
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Его слова приводит РИА Новости.
«Эта реакция свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое — мы попали в корень проблемы. Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях», — сказал Рябков о реакции оппонентов России.
Он добавил, что Россия продолжит разоблачать нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия, а также продвигать эту тему и в рамках обзорной конференции КБТО.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США умышленно блокируют укрепление режима Конвенции о биооружии.