Telegram-канал РИА Новости стал лауреатом американского конкурса Communicator Awards

Telegram-канал РИА Новости удостоился награды «За непревзойдённое мастерство» (Award of Excellence) в американском конкурсе в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Жюри отметило проект в категории Campaigns & Series — News & Informational.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Быть первыми — наша цель во всём и всегда, и очень приятно, когда твои усилия оценивают профессионалы, которые имеют смелость не обращать внимания на политическую моду», — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» (РИА Новости) Дмитрий Горностаев.

Он выразил благодарность редакторам, корреспондентам, которые «в сложнейших условиях, зачастую с риском для жизни, добывают новости, которых нет больше ни у кого», а также читателям.

Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более 6 тыс. заявок.

В феврале сообщалось, что RT Creative Lab включено в топ-200 лучших креативных агентств мира World Creative Rankings 2022 по версии британского журнала The Drum. Также по итогам премии Cresta Awards RT Creative Lab попало в рейтинг Global 50.