Telegram-канал РИА Новости стал лауреатом американского конкурса Communicator Awards
- globallookpress.com
- © Thomas Trutschel/PHOTOTHEK
Об этом сообщает РИА Новости.
«Быть первыми — наша цель во всём и всегда, и очень приятно, когда твои усилия оценивают профессионалы, которые имеют смелость не обращать внимания на политическую моду», — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» (РИА Новости) Дмитрий Горностаев.
Он выразил благодарность редакторам, корреспондентам, которые «в сложнейших условиях, зачастую с риском для жизни, добывают новости, которых нет больше ни у кого», а также читателям.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более 6 тыс. заявок.
В феврале сообщалось, что RT Creative Lab включено в топ-200 лучших креативных агентств мира World Creative Rankings 2022 по версии британского журнала The Drum. Также по итогам премии Cresta Awards RT Creative Lab попало в рейтинг Global 50.