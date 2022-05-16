Экономист Чечерин рассказал о преимуществах для России от западных санкций

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Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что, несмотря на введённые Западом санкции, Россия может оказаться бенефициаром сложившейся ситуации.

«Незначительное сокращение экспорта в совокупности с падением импорта приводит к ситуации, что мы получаем больше, чем тратим. Полученные таким образом излишки могут пойти на дальнейшее импортозамещение, что в перспективе приведёт к ещё меньшей зависимости от импорта», — заявил Чечерин агентству «Прайм».

Он напомнил, что Россия являются одним из крупнейших бенефициаров роста цен.

Чечерин также отметил необходимость увеличения поставок российской продукции на рынки и поиск новых точек сбыта для роста прибыли.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС.

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