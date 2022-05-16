Экономист Чечерин рассказал о преимуществах для России от западных санкций
«Незначительное сокращение экспорта в совокупности с падением импорта приводит к ситуации, что мы получаем больше, чем тратим. Полученные таким образом излишки могут пойти на дальнейшее импортозамещение, что в перспективе приведёт к ещё меньшей зависимости от импорта», — заявил Чечерин агентству «Прайм».
Он напомнил, что Россия являются одним из крупнейших бенефициаров роста цен.
Чечерин также отметил необходимость увеличения поставок российской продукции на рынки и поиск новых точек сбыта для роста прибыли.
Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС.