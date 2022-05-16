Politico: власти США столкнулись с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ
Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена стремится нивелировать последствия рекордно высоких цен на бензин.
«Стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на всё: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — говорится в статье.
Высокие цены на газ будут способствовать росту инфляции в США, заключает Politico.
Ранее сообщалось, что в США 14 мая цены на бензин вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост.