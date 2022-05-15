Глава румынской делегации заявила, что на Евровидении организаторы заменили оценки

Организаторы Евровидения заменили оценки, выставленные членам конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук в комментарии телеканалу TVR.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтён при подсчёте итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — цитирует её РИА Новости.

Согласно результатам изменений, Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

По данным телеканала TVR, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса из-за «неправильной схемы голосования». О каких странах идёт речь, не уточняется.

Во время объявления итогов подсчёта голосов румынского жюри на экране появился представитель Евровидения в Турине вместо представительницы страны Эды Маркус.

Ранее стало известно, что победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зрелищу с двумя бабами-ягами на струнных, брейк-дансом и кричалками про завод «Азовсталь» в Мариуполе Европа «аплодировала стоя».