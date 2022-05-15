Захарова высказалась о победе Украины на «Евровидении»

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Без победы Украины на конкурсе «Евровидение», картина произошедшего со страной была бы неполной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова высказалась о победе Украины на «Евровидении»
  • © МИД России

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что этому зрелищу Европа «аплодирует стоя».

Ранее стало известно, что победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.

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