Захарова: Евровидение обнажило тренд на унижение Европы

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Конкурс «Евровидение» показал, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Евровидение обнажило тренд на унижение Европы
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  • © MFA Russia

По словам дипломата, если бы она заранее знала о победителях, то, вероятно, высмеяла бы эти результаты.

«Это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее стало известно, что победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.

Захарова отметила, что зрелищу с двумя бабами-ягами на струнных, брейк-дансом и кричалками про завод в Мариуполе «Азовсталь» Европа «аплодировала стоя».

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