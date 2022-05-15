Захарова: Евровидение обнажило тренд на унижение Европы
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По словам дипломата, если бы она заранее знала о победителях, то, вероятно, высмеяла бы эти результаты.
«Это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее стало известно, что победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.
Захарова отметила, что зрелищу с двумя бабами-ягами на струнных, брейк-дансом и кричалками про завод в Мариуполе «Азовсталь» Европа «аплодировала стоя».