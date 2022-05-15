В Египте оценили потери бюджета от кризиса на Украине в $7 млрд

Потери египетского бюджета от последствий украинского кризиса оцениваются в 130 млрд египетских фунтов ($7 млрд), заявил на пресс-конференции в Каире премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

«Последствия войны наложили на нас огромное финансовое бремя, и мы вложили 130 млрд фунтов на покрытие роста цен на стратегические товары», — приводит ТАСС заявление Мадбули.

По его словам, косвенные последствия ситуации на Украине оцениваются ещё в 335 млрд египетских фунтов (более $18 млрд).

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока увеличился на 56,1% в 2021 году.