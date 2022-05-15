В ряде северных районов Индии объявлен красный уровень опасности из-за жары

Метеорологический департамент Индии объявил красный уровень опасности в ряде районов на севере страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что, например, регион Джамму в союзной территории Джамму и Кашмир зафиксировал самый жаркий день сезона на отметке +43,5 °C.

При этом в национальном столичном округе Дели столбик термометра в субботу поднялся до +47,2 °C в районе Мангешпур и до +47 °C в Наджафгархе.

Синоптики указывают, что тепловая волна продолжится и в воскресенье.

Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%. Изменение прогноза связано с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.