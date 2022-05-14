Антонов: власти США загнали в тупик диалог с Россией
«США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России», — сказал Антонов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
По его словам, США торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе.
Посол отметил, что американские власти прекратили очные контакты с российскими дипломатами, общение происходит только по телефону и электронной почте.
Также Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства России в США поступают угрозы.