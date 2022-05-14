Глава МИД Грузии приедет в Брюссель, чтобы обсудить перспективы евроинтеграции

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Грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили приедет в Брюссель 16 мая, чтобы обсудить перспективы вступления Грузии в Евросоюз.

Визит состоится 16—18 мая.

«Илья Дарчиашвили встретится с министрами иностранных дел стран Евросоюза, которые собираются в Брюсселе на заседание Совета ЕС по иностранным делам. На встречах будут рассматриваться повестка европейской интеграции, вопросы, связанные с заполнением опросника Еврокомиссии грузинской стороной», — цитирует министерство ТАСС.

10 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС в республике Карлу Харцелю вторую часть заполненного опросника для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Во вторую часть опросника вошли 33 главы и 2,3 тыс. вопросов, касающиеся секторального развития страны.

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