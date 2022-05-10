Грузия передала вторую часть опросника для вступления в ЕС

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС в республике Карлу Харцелю вторую часть заполненного опросника для переговоров о вступлении в Евросоюз.
Грузия передала вторую часть опросника для вступления в ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в пресс-службе грузинского правительства.

«В общей сложности, получилось семь книг, и я их передаю вам с удовольствием. Мы с нетерпением ждём план решений Еврокомиссии и стран-членов», — сказал Гарибашвили.

Во вторую часть опросника вошли 33 главы и 2,3 тыс. вопросов, которые касались секторального развития страны.

Ранее сообщалось, что в ЕС намерены в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление.

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