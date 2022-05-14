Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что стороны подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Также Блинкен и Столтенберг заявили о важности поддержания мощных средств сдерживания и обороны НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-online заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не увидел стремления России менять позицию по Украине.