Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону поддержку Украины.
Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что стороны подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Также Блинкен и Столтенберг заявили о важности поддержания мощных средств сдерживания и обороны НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-online заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не увидел стремления России менять позицию по Украине.

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