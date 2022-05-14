Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины
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Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.
Отмечается, что стороны подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.
Также Блинкен и Столтенберг заявили о важности поддержания мощных средств сдерживания и обороны НАТО.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-online заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не увидел стремления России менять позицию по Украине.