Канцлер ФРГ Шольц не увидел стремления России менять позицию по Украине

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-online заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не увидел стремления России менять позицию по Украине.
Канцлер ФРГ Шольц не увидел стремления России менять позицию по Украине
  • AP

Он ответил на вопрос, заметил ли перемены в позиции Москвы по Украине, передаёт ТАСС.

«Нет», — сказал Шольц. 

Также германский канцлер утверждает, что «НАТО не ушёл, а даже увеличил свои силы на восточном фланге». 

13 мая в Кремле сообщили, что Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

В ходе разговора Путин дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые «по сути заблокированы» украинской стороной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить