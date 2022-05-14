Канцлер ФРГ Шольц не увидел стремления России менять позицию по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-online заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным не увидел стремления России менять позицию по Украине.

Он ответил на вопрос, заметил ли перемены в позиции Москвы по Украине, передаёт ТАСС.

«Нет», — сказал Шольц.

Также германский канцлер утверждает, что «НАТО не ушёл, а даже увеличил свои силы на восточном фланге».

13 мая в Кремле сообщили, что Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

В ходе разговора Путин дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые «по сути заблокированы» украинской стороной.