Канцлер ФРГ Шольц не увидел стремления России менять позицию по Украине
- AP
Он ответил на вопрос, заметил ли перемены в позиции Москвы по Украине, передаёт ТАСС.
«Нет», — сказал Шольц.
Также германский канцлер утверждает, что «НАТО не ушёл, а даже увеличил свои силы на восточном фланге».
13 мая в Кремле сообщили, что Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.
В ходе разговора Путин дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые «по сути заблокированы» украинской стороной.