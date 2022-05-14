Daily Telegraph: разногласия в Европе могут привести к отказу от эмбарго на нефть из России

Напряжённость между странами Европейского союза может привести к тому, что Еврокомиссия исключит из шестого пакета антироссийских санкций запрет на поставки нефти, пишет The Daily Telegraph.

Как сообщает газета, в качестве возможной уступки рассматривается выделение Венгрии сотен миллионов евро, чтобы ускорить отказ от российских энергоресурсов.

Предложение о нефтяном эмбарго «может не найти поддержки среди всех 27 стран — членов ЕС», говорится в материале, который приводит ИноТВ.

Посол одной из стран ЕС, пожелавший остаться анонимным, отметил, что его страна чувствует на себе «политическое и моральное давление, чтобы ввести санкции».

Ранее будапештский политологический центр Szazadveg Alapitvany опубликовал выводы по итогам опроса, из которых следует, что большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей и считают, что антироссийские санкции вредят самому Европейскому союзу.