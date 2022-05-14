Грушко: Москва найдёт способ ответить на ужесточение ЕС правил выдачи виз россиянам

В Москве соответствующим образом отреагируют на ужесточение Евросоюзом правил выдачи виз для россиян, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы будем соответствующим образом реагировать. Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, мы найдём способ ответить», — цитирует его Интерфакс.

Ранее «Известиям» в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.