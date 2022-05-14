Грушко: Москва найдёт способ ответить на ужесточение ЕС правил выдачи виз россиянам

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В Москве соответствующим образом отреагируют на ужесточение Евросоюзом правил выдачи виз для россиян, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко: Москва найдёт способ ответить на ужесточение ЕС правил выдачи виз россиянам
  • globallookpress.com

«Мы будем соответствующим образом реагировать. Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, мы найдём способ ответить», — цитирует его Интерфакс.

Ранее «Известиям» в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.

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