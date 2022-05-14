Грушко: Москва найдёт способ ответить на ужесточение ЕС правил выдачи виз россиянам
- globallookpress.com
«Мы будем соответствующим образом реагировать. Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, мы найдём способ ответить», — цитирует его Интерфакс.
Ранее «Известиям» в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам.
В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.