Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование из-за осквернения советского памятника в Словакии.

В сообщении говорится, что российское посольство в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе Словакии памятника солдатам Красной армии. Вандалы нанесли на памятник знак одного из запрещённых украинских нацбатальонов.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела», — заявили в СК.

Также СК России расследует дела по аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте этого года.

Кроме того, Следственный комитет России проанализирует законность одностороннего решения властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги.