Грушко заявил о вопросах касательно безъядерного статуса Финляндии и Швеции

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что возникают вопросы, которые связаны с фактическим отказом от безъядерного статуса в Швеции и Финляндии, которые заявили о планах присоединиться к НАТО. Об этом сообщило РИА Новости.

«Возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса», — сказал Грушко.

Он отметил, что Финляндия и Швеция были в числе стран, наиболее активно выступавших за запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире.

«Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие», — заявил замминистра.

По его словам, Финляндия и Швеция будут участвовать в группе ядерного планирования Североатлантического альянса.

Ранее он заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции.