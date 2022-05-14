Грушко заявил о вопросах касательно безъядерного статуса Финляндии и Швеции
- AP
«Возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса», — сказал Грушко.
Он отметил, что Финляндия и Швеция были в числе стран, наиболее активно выступавших за запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире.
«Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие», — заявил замминистра.
По его словам, Финляндия и Швеция будут участвовать в группе ядерного планирования Североатлантического альянса.
Ранее он заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции.