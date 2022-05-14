Hill: Запад ошибочно проигнорировал Мюнхенскую речь Путина

Запад допустил ошибку, оставив без внимания Мюнхенскую речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году, заявил обозреватель Харлан Ульман в статье для газеты The Hill.

«На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — говорится в тексте статьи.

Он отметил, что российский лидер счёл реакцию Запада на его речь неуважительной.

Ранее Путин заявил, что вина за глобальные последствия санкций против России лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром.