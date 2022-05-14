Сенатор Пол выступил против успеха Украины ценой банкротства США

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Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает, чтобы успех Киева был достигнут ценой банкротства США.

«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — приводит РИА Новости слова Пола в эфире радио WMAL DC.

Ранее республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар выступил против оказания Украине помощи со стороны США.

До этого сообщалось, что Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти $40 млрд.

 

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