Сенатор Пол выступил против успеха Украины ценой банкротства США

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает, чтобы успех Киева был достигнут ценой банкротства США.

«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — приводит РИА Новости слова Пола в эфире радио WMAL DC.

Ранее республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар выступил против оказания Украине помощи со стороны США.

До этого сообщалось, что Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти $40 млрд.