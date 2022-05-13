Байден заявил о необходимости расследования ситуации с гибелью журналистки Al Jazeera

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Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с гибелью журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле должна быть расследована.

«Я не знаю всех деталей, но я знаю, что должно быть проведено расследование», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее СМИ сообщали, что столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели журналистки в ходе происходящего.

Министерство информации Палестины обвинило в гибели корреспондентки израильских военнослужащих.

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