В Пентагоне допустили проблемы с поставками вооружения Украине после 19 мая
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«Если не будет одобрения конгресса, с 19 мая это начнёт сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая всё остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности», — приводит ТАСС его слова.
Кирби добавил, что в случае отсутствия полномочий у США может образоваться «временной пузырь», когда отправлять будет нечего.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты требуют от украинских властей контролировать, куда идут поставки американского вооружения.