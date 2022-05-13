В Пентагоне допустили проблемы с поставками вооружения Украине после 19 мая

У Соединённых Штатов могут возникнуть проблемы с бесперебойными поставками вооружения на Украину после 19 мая. Об этом заявил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

«Если не будет одобрения конгресса, с 19 мая это начнёт сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая всё остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности», — приводит ТАСС его слова.

Кирби добавил, что в случае отсутствия полномочий у США может образоваться «временной пузырь», когда отправлять будет нечего.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты требуют от украинских властей контролировать, куда идут поставки американского вооружения.