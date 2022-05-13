В ООН готовы помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса

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Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что международная организация готова помочь Северной Корее в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в стране.
В ООН готовы помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса
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«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за вспышкой коронавируса в КНДР... Вместе с нашими партнёрами по гуманитарной работе мы готовы помочь КНДР в ситуации с коронавирусом и по другим вопросам», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Хак отметил, что организация пока не получала официальных сообщений о вспышке, но поддерживает контакты с представителями КНДР по этому вопросу. 

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Позднее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о готовности КНР оказать всю необходимую помощь и поддержку Северной Корее в борьбе с эпидемией COVID-19.

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