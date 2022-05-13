Дочерняя компания «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию с 14 мая

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Дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 14 мая, сообщает финская электросетевая компания Fingrid.
Дочерняя компания «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию с 14 мая
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«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания «Интер РАО», торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01:00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена ​​из-за сложностей с приёмом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», — говорится в сообщении.

По заявлению Fingrid, рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.

Ранее газета Iltalehti писала, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая.

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