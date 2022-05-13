МИД России рекомендовал россиянам по возможности воздержаться от поездок в Британию

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, если это возможно. Как отметили в Москве, подход Лондона к гражданам России противоречит всем ранее достигнутым российско-британским договорённостям по консульским вопросам.

В МИД заявили, что в последнее время в министерство поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало «фактически невозможно или крайне затруднительно» получить визу в Великобританию.

При этом речь идёт не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединённом Королевстве по контрактам. Также трудности коснулись россиян, желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями.

«Согласно пояснениям англичан, в настоящее время Визовая служба Великобритании якобы отдаёт приоритет обработке визовых заявлений украинских беженцев. По этой причине рассмотрение обращений за британскими визами россиян существенно затягивается», — сообщил МИД.

Также ситуацию усугубляет то, что из-за санкций Лондона оплатить консульский сбор картами Visa или Mastercard не получается, поскольку это необходимо сделать на британском сайте.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — заявило Министерство иностранных дел.

6 мая в МИД России была вызвана посол Британии Дебора Броннерт, ей выразили решительный протест из-за санкций Лондона против российских СМИ в королевстве, в том числе в отношении ВГТРК.