Politico: ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на нефть из России

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Европейский союз рассматривает вариант обхода отказа Венгрии от эмбарго на нефть из России путём разделения шестого пакета санкций.
Politico: ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на нефть из России
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Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление одного из дипломатов ЕС.

Как уточняется в материале, обсуждается вариант отложить вопрос полного запрета на весь импорт российской нефти и нефтепродуктов до тех пор, пока продолжается работа над компромиссной сделкой, которую Венгрия может принять.

Между тем другие пункты шестого пакета санкций будут продвигаться при поддержке всех стран ЕС.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России

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