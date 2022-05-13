В Кремле заявили о готовности рассмотреть возможность помощи КНДР в борьбе с COVID-19

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России рассмотреть возможность помощи КНДР в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, если Пхеньян направит соответствующее обращение Москве.
В Кремле заявили о готовности рассмотреть возможность помощи КНДР в борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Он отметил, что властям КНДР хорошо известно о наличии у России разных вакцин от COVID-19 и богатого опыта в борьбе с коронавирусом.

«Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться», — сказал Песков журналистам.

Ранее в российском посольстве сообщили, что КНДР не обращалась к России за помощью с вакцинами против коронавирусной инфекции.

До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о «неожиданно» сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Он поручил региональным властям заблокировать пути для распространения вируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить