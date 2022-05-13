В Кремле заявили о готовности рассмотреть возможность помощи КНДР в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России рассмотреть возможность помощи КНДР в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, если Пхеньян направит соответствующее обращение Москве.

Он отметил, что властям КНДР хорошо известно о наличии у России разных вакцин от COVID-19 и богатого опыта в борьбе с коронавирусом.

«Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться», — сказал Песков журналистам.

Ранее в российском посольстве сообщили, что КНДР не обращалась к России за помощью с вакцинами против коронавирусной инфекции.

До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о «неожиданно» сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Он поручил региональным властям заблокировать пути для распространения вируса.