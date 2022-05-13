Лавров: «безобидность» желания Киева вступить в ЕС вызывает сомнения

Евросоюз превратился в агрессивного игрока, поэтому «безобидность» желания Киева вступить в ЕС вызывает сомнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.

Как отметил министр, украинские коллеги «стараются всячески акцентировать своё стремление стать членами Европейского союза».

При этом «безобидность такого желания Киева вызывает серьёзные сомнения», сказал он.

«Учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы... превратился в агрессивного, воинствующего игрока», — пояснил Лавров.

Страны Евросоюза устремляются «ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО», тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом «сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», сказал глава МИД России, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговорные позиции России по вопросу вступления Украины в ЕС изменились.

Он отметил, что изменения произошли после высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в пользу разрешения украинского кризиса «победой на поле боя» и в связи с тем фактом, что ЕС является лидером по поставкам оружия украинской стороне.