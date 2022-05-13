Афганистан заявил о намерении покупать у России газ и нефть
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Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — заявил Гарвал.
Он также добавил, что Афганистан очень заинтересован в закупках топлива и газа.
«Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», — заключил дипломат.
В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о том, что аккредитованный в России афганский дипломат уже приступил к работе.