Афганистан заявил о намерении покупать у России газ и нефть

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Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил о намерении покупать у России нефть и газ. Афганистан также настроен подписать с Россией конкретные соглашения.
Афганистан заявил о намерении покупать у России газ и нефть
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — заявил Гарвал.

Он также добавил, что Афганистан очень заинтересован в закупках топлива и газа.

«Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», — заключил дипломат.

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о том, что аккредитованный в России афганский дипломат уже приступил к работе.

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