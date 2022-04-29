Лавров: аккредитованный в России афганский дипломат уже приступил к работе

Аккредитованный российским МИД временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства талибов* уже приступил к работе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России. Это первый афганский дипломат, назначенный талибским руководством. Он уже приступил к работе», — приводятся слова Лаврова на сайте российского МИД.

Он также отметил ряд перспективных сфер российско-афганского сотрудничества.

«Это сельское хозяйство, энергетика, а также транспорт — с учётом высокого транзитного потенциала Афганистана», — заключил Лавров.

Ранее Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.