Лавров: аккредитованный в России афганский дипломат уже приступил к работе

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Аккредитованный российским МИД временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства талибов* уже приступил к работе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: аккредитованный в России афганский дипломат уже приступил к работе
  • РИА Новости

«В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России. Это первый афганский дипломат, назначенный талибским руководством. Он уже приступил к работе», — приводятся слова Лаврова на сайте российского МИД.

Он также отметил ряд перспективных сфер российско-афганского сотрудничества.

«Это сельское хозяйство, энергетика, а также транспорт — с учётом высокого транзитного потенциала Афганистана», — заключил Лавров. 

Ранее Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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