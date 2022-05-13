США выделяют $60 млн на расширение сотрудничества с АСЕАН

Администрация США выделяет $60 млн на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам безопасности на море.

Об этом говорится в размещённом на сайте Белого дома письменном заявлении в связи с проводимым в Вашингтоне двухдневным саммитом лидеров АСЕАН и США.

Отмечается, что инициативой будет заниматься Береговая охрана США.

Также сообщается, что странам АСЕАН будет уделяться приоритетное внимание при передаче списанных американских кораблей.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил о планах Вашингтона усилить «партнёрство с крепкой и независимой АСЕАН».