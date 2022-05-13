США выделяют $60 млн на расширение сотрудничества с АСЕАН
Об этом говорится в размещённом на сайте Белого дома письменном заявлении в связи с проводимым в Вашингтоне двухдневным саммитом лидеров АСЕАН и США.
Отмечается, что инициативой будет заниматься Береговая охрана США.
Также сообщается, что странам АСЕАН будет уделяться приоритетное внимание при передаче списанных американских кораблей.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил о планах Вашингтона усилить «партнёрство с крепкой и независимой АСЕАН».