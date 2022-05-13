США выделяют $60 млн на расширение сотрудничества с АСЕАН

Короткая ссылка
Администрация США выделяет $60 млн на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам безопасности на море.

Об этом говорится в размещённом на сайте Белого дома письменном заявлении в связи с проводимым в Вашингтоне двухдневным саммитом лидеров АСЕАН и США.

Отмечается, что инициативой будет заниматься Береговая охрана США.

Также сообщается, что странам АСЕАН будет уделяться приоритетное внимание при передаче списанных американских кораблей.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил о планах Вашингтона усилить «партнёрство с крепкой и независимой АСЕАН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить