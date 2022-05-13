Псаки: НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России

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НАТО является оборонительным альянсом и не имеет агрессивных намерений в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге.

По её словам, Финляндия и Швеция являются давними партнёрами альянса в сфере безопасности.

Она также заявила, что НАТО является оборонительным альянсом.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

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