Псаки: НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России
«Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге.
По её словам, Финляндия и Швеция являются давними партнёрами альянса в сфере безопасности.
Она также заявила, что НАТО является оборонительным альянсом.
Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.