Постпред России при ЕС выразил уверенность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине

Ситуация вокруг Украины рано или поздно будет урегулирована с помощью переговоров. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу Sky News.

Чижов добавил, что Россия настаивает на «нейтральном статусе» Украины, а также признании Крыма частью России и независимости республик Донбасса.

Также российский постпред при ЕС заявил, что специальная операция России на Украине проводится в соответствии с графиком.