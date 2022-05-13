Постпред России при ЕС выразил уверенность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине
«Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу Sky News.
Чижов добавил, что Россия настаивает на «нейтральном статусе» Украины, а также признании Крыма частью России и независимости республик Донбасса.
Также российский постпред при ЕС заявил, что специальная операция России на Украине проводится в соответствии с графиком.