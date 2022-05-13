Постпред России при ЕС выразил уверенность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине

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Ситуация вокруг Украины рано или поздно будет урегулирована с помощью переговоров. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу Sky News.

Чижов добавил, что Россия настаивает на «нейтральном статусе» Украины, а также признании Крыма частью России и независимости республик Донбасса.

Также российский постпред при ЕС заявил, что специальная операция России на Украине проводится в соответствии с графиком

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