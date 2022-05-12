Постпред России при ЕС Чижов: спецоперация на Украине идёт по графику

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Специальная операция России на Украине проводится в соответствии с графиком. Об этом в интервью Sky News заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Я могу заверить вас, что специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля, проводится в соответствии с графиком», — заявил Чижов.

Он отметил, что её темпы — не такие быстрые, как этого хотели бы «некоторые люди» в России.

«Она продолжается с определённой скоростью с учётом различных аспектов ситуации на Украине», — пояснил Чижов. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

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