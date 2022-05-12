Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» прокомментировал ситуацию с памятником в Риге

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.

«Латвийские депутаты — в чём-то наивные люди. Они думают, если они разрушат храм, то уйдёт вера, что этих людей можно будет заставить не приходить 9 Мая. Они к пустому месту будут приходить с цветами», — заявил Вышинский.

Он отметил, что «память невозможно уничтожить, особенно если она куплена самой дорогой ценой — ценой жизни».

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.