Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» прокомментировал ситуацию с памятником в Риге
«Латвийские депутаты — в чём-то наивные люди. Они думают, если они разрушат храм, то уйдёт вера, что этих людей можно будет заставить не приходить 9 Мая. Они к пустому месту будут приходить с цветами», — заявил Вышинский.
Он отметил, что «память невозможно уничтожить, особенно если она куплена самой дорогой ценой — ценой жизни».
Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.
Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.