Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» прокомментировал ситуацию с памятником в Риге

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Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.

«Латвийские депутаты — в чём-то наивные люди. Они думают, если они разрушат храм, то уйдёт вера, что этих людей можно будет заставить не приходить 9 Мая. Они к пустому месту будут приходить с цветами», — заявил Вышинский.

Он отметил, что «память невозможно уничтожить, особенно если она куплена самой дорогой ценой — ценой жизни».

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

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