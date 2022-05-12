Небензя заявил, что постпред Франции по версии украинского учебника является украинцем

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его французский коллега Николя де Ривьера, по версии украинского учебника географии, является украинцем.

«Если верить ему (учебнику. — RT), то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил он на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что в учебнике «железная логика: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине».

В сентябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что переписывание истории государств, которые входили в состав СССР, — это предательство великих достижений прошлого.