Патрушев назвал предательством переписывание истории стран бывшего СССР

Переписывание истории государств, которые входили в состав СССР, — это предательство великих достижений прошлого, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что в последнее время наблюдается появление новых трактовок событий прошлого, за счёт чего переписывается история Второй мировой войны и государств, которые входили в состав бывшего СССР.

«Полагаю, что допустить подмену правды ложью равносильно предательству великих достижений наших предков», — приводит Интерфакс слова Патрушева.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил важность участия молодёжи в борьбе с переписыванием истории Второй мировой войны.