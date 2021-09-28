Патрушев назвал предательством переписывание истории стран бывшего СССР

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Переписывание истории государств, которые входили в состав СССР, — это предательство великих достижений прошлого, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев назвал предательством переписывание истории стран бывшего СССР
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Он отметил, что в последнее время наблюдается появление новых трактовок событий прошлого, за счёт чего переписывается история Второй мировой войны и государств, которые входили в состав бывшего СССР.

«Полагаю, что допустить подмену правды ложью равносильно предательству великих достижений наших предков», — приводит Интерфакс слова Патрушева.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил важность участия молодёжи в борьбе с переписыванием истории Второй мировой войны.

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