Лавров отметил роль молодёжи в сохранении памяти о войне
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
1 сентября Лавров провёл традиционную встречу с первокурсниками МГИМО. После неё он пообщался с победителем конкурса «Большая перемена» 12-летним Александром Луниным.
Лунин обратил внимание на нынешние попытки переписать историю Второй мировой войны.
«Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме», — заявил глава МИД России.
По его словам, переписывание истории стремятся использовать в реальной политике по сдерживанию России.
Ранее Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина.