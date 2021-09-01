Лавров отметил роль молодёжи в сохранении памяти о войне

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность участия молодёжи в борьбе с переписыванием истории Второй мировой войны.
Лавров отметил роль молодёжи в сохранении памяти о войне
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

1 сентября Лавров провёл традиционную встречу с первокурсниками МГИМО. После неё он пообщался с победителем конкурса «Большая перемена» 12-летним Александром Луниным.

Лунин обратил внимание на нынешние попытки переписать историю Второй мировой войны.

«Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме», — заявил глава МИД России.

По его словам, переписывание истории стремятся использовать в реальной политике по сдерживанию России.

Ранее Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина.

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