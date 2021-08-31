Лавров прокомментировал интерпретацию его слов о Сталине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина.
Лавров прокомментировал интерпретацию его слов о Сталине
  • РИА Новости

Он заявил, что по сути дела сказал ранее, что «те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу».

«А мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения — и спасли многие народы», — добавил Лавров.

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений.

«И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить», — добавил Лавров.

Он отметил, что «некоторые деятели» начали говорить после этих слов, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма».

По его словам, «это подло».

Ранее Лавров во время встречи с ветеранами в Волгограде призвал беречь историю и воспринимать её во всей полноте со всеми сложностями.

Он добавил, что нападки на фигуру Иосифа Сталина как на «главного злодея» в контексте его действий являются частью кампании по нападкам на прошлое России и итоги Второй мировой войны.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

В частности, запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в публичных выступлениях, публично демонстрирующихся произведениях, СМИ и интернете».

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