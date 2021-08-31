Лавров прокомментировал интерпретацию его слов о Сталине
- РИА Новости
Он заявил, что по сути дела сказал ранее, что «те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу».
«А мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения — и спасли многие народы», — добавил Лавров.
Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений.
«И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить», — добавил Лавров.
Он отметил, что «некоторые деятели» начали говорить после этих слов, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма».
По его словам, «это подло».
Ранее Лавров во время встречи с ветеранами в Волгограде призвал беречь историю и воспринимать её во всей полноте со всеми сложностями.
Он добавил, что нападки на фигуру Иосифа Сталина как на «главного злодея» в контексте его действий являются частью кампании по нападкам на прошлое России и итоги Второй мировой войны.
1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
В частности, запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в публичных выступлениях, публично демонстрирующихся произведениях, СМИ и интернете».