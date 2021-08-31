Лавров прокомментировал интерпретацию его слов о Сталине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина.

Он заявил, что по сути дела сказал ранее, что «те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу».

«А мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения — и спасли многие народы», — добавил Лавров.

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений.

«И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить», — добавил Лавров.

Он отметил, что «некоторые деятели» начали говорить после этих слов, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма».

По его словам, «это подло».

Ранее Лавров во время встречи с ветеранами в Волгограде призвал беречь историю и воспринимать её во всей полноте со всеми сложностями.

Он добавил, что нападки на фигуру Иосифа Сталина как на «главного злодея» в контексте его действий являются частью кампании по нападкам на прошлое России и итоги Второй мировой войны.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

В частности, запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в публичных выступлениях, публично демонстрирующихся произведениях, СМИ и интернете».