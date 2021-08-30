Глава МИД России Сергей Лавров призвал беречь историю и воспринимать её во всей полноте со всеми сложностями.

Об этом он заявил во время встречи с ветеранами в Волгограде.

«Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать... Историю надо беречь... Историю, конечно, нужно воспринимать во всей её полноте, во всей её неоднозначности, её сложности», — приводит РИА Новости слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что нападки на фигуру Иосифа Сталина как на «главного злодея» в контексте его действий являются частью кампании по нападкам на прошлое России и итоги Второй мировой войны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил о необходимости создания в стране системы защиты от антироссийской пропаганды, исходящей из-за рубежа.